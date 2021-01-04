Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 11:06Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bartın'da bir kişi sobayı tutuşturmak isterken evi yaktı
[Fotoğraf: DHA]
Bartın'ın Ulus ilçesinde, sobadan sıçrayan kıvılcımların evdeki eşyaları tutuşturdu. Çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken 2 katlı ahşap ev yandı.
Gece saatlerinde Ulus’a bağlı Uluköy köyünde Şaban Erdoğan, gece saatlerinde sobayı yakarak ahıra indi. Bu sırada sobadan çıkan kıvılcımlar eşyaları tutuşturdu.
Alevler kısa sürede ahşap evin tamamını sararken, yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri gitti.
[Fotoğraf: DHA]
İtfaiye ekiplerince yapılan çalışmayla yangın söndürüldü.
Yangında ev kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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