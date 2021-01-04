Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 10:55Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Adıyaman'da kaçak kazıya suçüstü: 6 gözaltı
[Fotoğraf: DHA]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kaçak kazı operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Narlıdere köyü kırsalında kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Operasyonda 6 şüpheli, bölgede kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.
Kazıda kullandıkları malzemeler ile yakalanan şüphelilerin sorgulanmalarına başlandı.
Etiketler: Kaçak Kazı
Son Haberler
- 12:26
- 12:21
- 12:18
- 12:07
- 12:12
Sıradaki Haber
Şırnak'ta teröristlerce kullanılan çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz