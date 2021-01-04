Şırnak merkez ilçe Gabar Dağı bölgesinde, Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığınca gerçekleştirilen ve 5 teröristin etkisiz hale getirildiği Yıldırım-1 Cudi Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Sıddık Uluocak Operasyonu kapsamında arama tarama faaliyetleri yürütülüyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Terör örgütü PKK tarafından kullanılan, 5 Adet RPG-7 antitank mühimmatı, 1 ısı güdümlü roket mühimmatı, 1 adet 60'lık havan namlusu, 6 adet 60'lık havan mühimmatı, 6 adet savunma el bombası, 1500 adet 7.62 Ak-47 mühimmatı, 1300 adet uçaksavar mühimmatı, 1400 adet PKM Bixi mühimmatı, 2 adet Ak-47 şarjörü, 40 adet doçka mühimmatı, 1 adet dürbün, 1 adet lazermetreli dürbün ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Bölgede terörle mücadeleye yönelik operasyon devam ediyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]