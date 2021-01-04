Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 11:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilis'te sahte içki operasyonu: 3 gözaltı
Kilis'te düzenlenen operasyonda 92 litre sahte içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele Şubesi ekiplerince kentte sahte alkol yapımı ve satışının önlenmesi amacıyla çalışmalar sürüyor.
Ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 92 litre sahte içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan Y.A, M.Ş. ve Z.A. hakkında yasal işlem başlatıldı.
Etiketler: Sahte İçki
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