Kaynağını Bulgaristan'dan alan Meriç ve Tunca nehirlerinin debisini, hem havzasındaki hem de Edirne'deki yağışlar olumlu yönde etkiledi.

3 kat artış

Kentte geçen ay, metrekareye 92 kilogram yağış düştü. Etkili olan yağışlar, nehirlerdeki su seviyesini artırdı. Su seviyesinin yükselmesiyle kurak dönemde ortaya çıkan kum adacıkları gözden kayboldu.

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DSİ verilerine göre aralık ayı başında 67 metreküp/saniye seviyelerinde akan Meriç'in debisi, yağışların etkisiyle yaklaşık 3 kattan fazla arttı. Son ölçümlerde Kirişhane istasyonundan Meriç Nehri'nin debisi, saniyede 211 metreküp olarak ölçüldü.

Yağışlara bağlı olarak debisinde aralık ayı başına göre 3 kat artış olan Tunca'nın son ölçümü 9 metreküp/saniye olarak kaydedildi.

"Debiler yükseldi ama yeterli değil"

Vatandaşlardan Ahmet Taşkan, son yağışlarla toprağın suyla buluştuğunu anlatarak, "Nehir debileri 2 ay öncesine göre yükseldi ama henüz yeterli seviyede değil. Düşen yağışlar çiftçilere iyi oldu. En azından toprak suya kavuştu. O eski kuraklık gitti. Yeni yılda daha çok yağış olmasını ümit ediyoruz" dedi.