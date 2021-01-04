Uygulamalı Çiftçi Okulu projesi, Avrupa Birliği (AB) desteği, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) uzmanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının iş birliğiyle hayata geçirildi.

Hatay, İstanbul, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Mersin, Bursa, İzmir, Konya ve Kilis'te yürütülecek proje,10 milyon euro bütçeli projeyle açıldı. Uygulamalı Çiftçi Okulu kapsamında Suriyeli sığınmacılar ile Türk vatandaşlarının tarım ve gıda sektöründe yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Hatay'da ağustos ayında başlayan proje 16 ay sürecek

İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, Uygulamalı Çiftçi Okulu'nda kursiyerlere öncelikle teorik ve uygulamalı eğitim verildiğini söyledi.

Çolakoğlu, kurs sonunda kursiyerlerin istihdamlarının artırılmasına bunun yanında vasıflı mevsimlik işçi gücünün de sağlanmasını amaçladıklarını söyledi:

“İŞKUR ile irtibatlı olarak iş temas noktası kurmuş bulunmaktayız. Burada kursiyerlerimizin İŞKUR'a kayıtları yapılıyor ve bunların istihdamlarına yönelik olarak önlerinin açılması sağlanıyor."