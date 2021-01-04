Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 11:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kısıtlamada evlere alkol servisi yapan taksiciye 6 bin 150 lira ceza
[Fotoğraf: AA]
Düzce'de sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekiplerince yapılan denetimde, bir takside çok sayıda içki şişesi olduğu tespit edildi. Evlere içki servisi yaptığı belirlenen taksi sürücüsüne, 6 bin 150 lira ceza kesildi.
Düzce’de polis ekipleri, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yaptığı denetimler sırasında Turgut B. yönetimindeki taksiyi durdurdu. Yapılan aramada, taksi içinde poşetlere konulmuş 50 şişe içki ele geçirildi.
Taksi sürücüsünün tekel bayisi ile anlaştığı ve kısıtlama olmasına rağmen evlere içki servisi yaptığı tespit edildi.
Taksi trafikten men edildi
Sürücüye araç muafiyetini kötüye kullanmak ve amaç dışı kullanım nedeniyle 6 bin 150 lira ceza uygulanırken, taksi ise trafikten menedildi.
Etiketler: Sahte İçki Sokağa Çıkma Kısıtlaması Trafik
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