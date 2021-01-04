Gaziantep genelinde COVID-19 tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.

Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde, sosyal mesafe ve maske kullanma kurallarını ihlal eden 32, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 559 kişiye para cezası kesildi.

Tedbirler kapsamında denetlenen 235 iş yerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.

Malatya'da kurallara uymayan 97 kişiye ceza

Malatya'da son 24 saatte COVID-19 tedbirlerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 62 kişiye 55 bin 800 lira, maske takma kuralını ihlal eden 35 kişiye ise 31 bin 500 lira ceza uygulandı.

Ekipler 325 iş yeri ile toplu taşıma aracını denetlerken herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.

İzolasyon ihlali yapan bir kişi de ekiplerce ikametine yönlendirildi.

Erzincan'da COVID-19 tedbirlerine uymayan 56 kişiye para cezası

İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, COVID-19 tedbirleri kapsamında 28 Aralık 2020-4 Ocak 2021'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonu sıkı denetim yaptı.

Ekipler, kentin işlek yerlerinden Ordu, Halitpaşa, Fevzipaşa ve 13 Şubat caddeleri ile Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere il genelindeki denetimlerde, 12 kişiye maske takmamak ve sosyal mesafeye dikkat etmemekten, 44 kişiye ise sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden para cezası uygulandı.