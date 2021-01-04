Bölge Müdürü Hacı Ahmet Çiçek, bölge müdürlüklerinin sorumluluk alanındaki Şanlıurfa, Şırnak, Kilis, Adıyaman, Mardin ve Gaziantep'te kaçak avcılıkla mücadele çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüklerini söyledi.

391 kişiye 1 milyon 500 bin lira ceza

Doğayı ve yaban hayatı koruma konusunda yoğun çaba harcadıklarını belirten Çiçek, bu yıl sorumluluk sahalarında kaçak avlanan 391 kişiye Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan 1 milyon 500 bin lira idari para cezası kestiklerini ifade etti.

Bölgenin, Türkiye'de nesli tükenme tehlikesi altında bulunan birçok yabani hayvana ev sahipliği yaptığını aktaran Çiçek, bölge müdürlüklerine bağlı 75. Yıl Ceylan Üretme İstasyonu'ndaki Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda yüzlerce ceylan bulunduğunu söyledi.

Drone ile mücadele edilecek

Bölge müdürü Çiçek, bölgedeki biyolojik zenginliğin belirlenmesinin yanı sıra kaçak avcılıkla mücadelede fotokapanların çok önemli rol aldığını vurguladı.

Bakanlığın ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün verdiği destekle bu yıl, termal görüşlü, gece görüntü alabilen dronelarla gözetleme ve koruma faaliyetleri yürütülecek.