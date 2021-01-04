Geçmişte Pers, Bizans ve Osmanlı uygarlıklarına beşiklik eden Maçka, kent merkezine 28 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Bu tarihi geçmişinin de etkisiyle halen Sümela, Vazelon ve Kuştul manastırları gibi önemli yapılara, konak ve camilere ev sahipliği yapan Maçka, 50'den fazla korunması gereken kültür-tabiat varlıkları ve 137 yaylasıyla turizme ciddi katkı sağlıyor.

Mart ayından itibaren macera tutkunlarını bekliyor

Turistlere konaklama, akarsu kenarlarındaki restoranlarda yöresel yemekler, piknik ve doğa yürüyüşü yapma, tarihi mekanları ve doğal güzellikleri görme imkanı sunan Maçka, Covid-19 tedbirleri altında misafirlerini ağırlamayı sürdürüyor.

Her mevsim turistlerden ilgi gören ilçe, yaklaşık 46,5 dönümlük alana inşa edilen Macera Parkı ile mart ayından itibaren adrenalin tutkunlarını ağırlamaya hazırlanıyor.

Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığınca Maçka Belediyesine devredilen ilçe merkezindeki atıl alan, belediye tarafından hazırlanan proje ile Macera Parkı'na dönüştürüldü.

Maçka Belediyesince kısa sürede hayata geçirilen proje kapsamında, içerisinde zip coasterın da yer aldığı park, yeni turizm sezonunda aktivite zenginliğiyle ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatacak.

Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan "Son etap çalışmalarını da tamamlayarak ziyaretçilerimize unutulmaz anlar yaşatacağımız Macera Parkı'mızı inşallah mart ayının başında hizmete açmış olacağız" dedi.