Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 12:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tota Yaylası'ndaki yılkı atları fotoğrafçıların ilgisini çekiyor
Isparta'daki Tota Yaylası yılkı atlarıyla meşhur. Torosların eteklerindeki bölgede bulunan yüzlerce at, doğanın güzelliğine ayrı bir renk katıyor. Bölge fotoğrafçıların da ilgisini çekiyor.
Tarımın teknolojiyle tanışmasının ardından sahipleri atlarını yaylalara bıraktı. Isparta'nın Sütçüler ilçesinde bulunan Tota Yaylası, yaklaşık 100 yılkı atına ev sahipliği yapıyor.
Zamanla yabanileşen ve başıboş dolaşan yılkı atları yeşillikler arasında dolaşıyor.
Fotoğrafçıların ilgisini çekiyor
Bölge fotoğrafçıların da ilgisini çekiyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen fotoğraf sanatçıları, atların en güzel görüntülerini çekebilmek için uğraş veriyor.
Köylüler, atların aç kalmaması için zaman zaman onlara su ve yem de bırakıyor.
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