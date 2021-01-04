Tarımın teknolojiyle tanışmasının ardından sahipleri atlarını yaylalara bıraktı. Isparta'nın Sütçüler ilçesinde bulunan Tota Yaylası, yaklaşık 100 yılkı atına ev sahipliği yapıyor.

Zamanla yabanileşen ve başıboş dolaşan yılkı atları yeşillikler arasında dolaşıyor.

Fotoğrafçıların ilgisini çekiyor

Bölge fotoğrafçıların da ilgisini çekiyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen fotoğraf sanatçıları, atların en güzel görüntülerini çekebilmek için uğraş veriyor.

Köylüler, atların aç kalmaması için zaman zaman onlara su ve yem de bırakıyor.