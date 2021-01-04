Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 12:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta kaçak kazı yapan kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kaçak kazı yapan kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Osmanlı köyü Çamlık tepesi mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine inceleme başlattı.
Ekipler, Z.Ç'yi kaçak kazı yaptığı esnada suçüstü yakaladı.
Operasyonda define aramada kullanılan şüpheliye ait dedektör, el feneri, kazma, kürek ve kameraya el koyuldu.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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