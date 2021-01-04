Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 13:47Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kısıtlamada evlere içki servisi yapan taksiciye 6 bin 150 lira ceza
[Fotoğraf: DHA]
Düzce’de sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekiplerince yapılan denetimde, takside çok sayıda içki şişesi olduğu tespit edildi. Evlere içki servisi yaptığı belirlenen taksi sürücüsüne, 6 bin 150 lira ceza kesildi. Taksi trafikten men edildi.
Düzce’de polis ekipleri, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yaptığı denetimler sırasında Turgut B. yönetimindeki taksiyi durdurdu.
Yapılan aramada, taksi içinde poşetlere konulmuş 50 şişe içki ele geçirildi.
[Fotoğraf: DHA]
Taksi sürücüsünün tekel bayisi ile anlaştığı ve kısıtlamalar kapsamında yasak olmasına rağmen evlere içki servisi yaptığı tespit edildi.
Sürücüye araç muafiyetini kötüye kullanmak ve amaç dışı kullanım nedeniyle 6 bin 150 lira ceza uygulanırken, taksi ise trafikten men edildi.
Etiketler: Sokağa Çıkma Kısıtlaması
Sıradaki Haber
Meteorolojinin yağış uyarısı çiftçiye umut oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz