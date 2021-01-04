Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 14:09Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Büyükçekmece Gölü havzası kaçak hafriyatla doldu
[Fotoğraf: DHA]
Büyükçekmece Gölü su havzasındaki tarım alanları içinden geçen yollar, döküm sahalarına para vermek istemeyenlerin hedefi oldu. Bölgeye atılan atıklar, çevredeki doğal yaşamı ve su havzasını tehdit ediyor.
Büyükçekmece Gölü havzasında bulunan tarım alanları kaçak döküm yapanların en çok kullandığı bölgelerin başında geliyor.
Tarım alanlarının içine, köy mezarlıkları girişlerine, tarla arasındaki yollara dökülen molozların arasında otomobil ve traktör lastikleri, koltuk takımları, hurda elektronik eşyalar da yer alıyor.
[Fotoğraf: DHA]
Durumdan şikayetçi olan bölge sakinleri caydırıcı yaptırımların getirilmesini istiyor.
İstanbul’da 14 hafriyat sahası var
İstanbul’da hafriyat dökümleri için 14 resmi saha ve hafriyat toprağı taşıyan kamyonlarda ise GPS sistemi bulunuyor.
Ancak alınan tedbirlere rağmen kaçak hafriyat ve moloz dökümleri sürüyor.
Etiketler: Çevre Kirliliği
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