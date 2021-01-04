Büyükçekmece Gölü havzasında bulunan tarım alanları kaçak döküm yapanların en çok kullandığı bölgelerin başında geliyor.

Tarım alanlarının içine, köy mezarlıkları girişlerine, tarla arasındaki yollara dökülen molozların arasında otomobil ve traktör lastikleri, koltuk takımları, hurda elektronik eşyalar da yer alıyor.

[Fotoğraf: DHA]

Durumdan şikayetçi olan bölge sakinleri caydırıcı yaptırımların getirilmesini istiyor.

İstanbul’da 14 hafriyat sahası var

İstanbul’da hafriyat dökümleri için 14 resmi saha ve hafriyat toprağı taşıyan kamyonlarda ise GPS sistemi bulunuyor.

Ancak alınan tedbirlere rağmen kaçak hafriyat ve moloz dökümleri sürüyor.

