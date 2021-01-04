Karaismailoğlu yazılı açıklamasında, yurt içinde 2 bin 378 taş, ahşap, demir ve betonarme tescilli tarihi köprünün, yurt dışında ise çoğunluğu Bosna Hersek'te olmak üzere 316 Osmanlı Dönemi'ne ait tarihi köprünün bulunduğunu aktardı.

Geçen yıl 57 köprünün, 2003'ten bugüne ise toplamda 373 tarihi köprünün yenileme çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Karaismailoğlu, tarihi köprülerin Türkiye için önemli bir değer olduğunu vurguladı.

Karaismailoğlu, hem kültür tarihi hem de teknoloji tarihi açısından büyük önem arz eden ata yadigarı tarihi köprülerin belgelenmesi, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla aslına uygun restore edilip korunmasını sağladıklarını söyledi.



