Mersin'in Tarsus ilçesinde yeni tip koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadığı belirlenen 12 kişiye 37 bin 800 lira ceza kesildi.

Bağlar Mahallesi'nde bir kahvehanede kumar oynatıldığı ihbarını alan ekipler, söz konusu adrese baskın düzenledi.

COVID-19 tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen 12 kişiye 37 bin 800 lira ceza kesildi.

İşletme sahibi hakkında ise "kumar oynamak için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.