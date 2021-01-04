Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 14:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Üzerine baza kapağı düşen kadın öldü
Kars'ın Kağızman ilçesinde üzerine baza kapağı düşen kadın hayatını kaybetti.
Akören köyünde ikamet eden 20 yaşındaki Yonca Aladağ, yakınları tarafından yatak odasındaki yatak baza kapağının altında hareketsiz bulundu.
Kağızman Devlet Hastanesine kaldırılan Aladağ, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Cenazesi otopsi yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesine kaldırılan Aladağ'ın birkaç ay önce dünyaevine girdiği öğrenildi.
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