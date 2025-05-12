Yeni haftada hava nasıl olacak?

Yurdun büyük bölümünde yağış etkili olacak. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek.

Adana, Mersin, Ordu, Tokat, Osmaniye, Giresun, Kahramanmaraş, Sivas, Kayseri ve Yozgat'ta gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Hafta başından itibaren yağış, yurdun Kuzey, İç ve Doğu kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak şeklinde görülecek.

Hafta ortasında Marmara Bölgesi ve Trakya'da fırtına şeklinde rüzgar bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü; ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulunuyor.

3 büyük ilde hava durumu

Yeni haftanın ilk gününde İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağış beklenmiyor. Hava, parçalı bulutlu olacak.

Ankara ve İstanbul'da en yüksek sıcaklık 21, İzmir'de 27 derece olacak.