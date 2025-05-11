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Türkiye
AA 11.05.2025 18:29

Erzurum'da alkollü sürücünün ehliyetine 35 yıl el konuldu

Erzurum'da, kazaya karışıp olay yerinden kaçan ve alkollü olduğu belirlenen sürücünün ehliyetine 2060 yılına kadar el konuldu.

Erzurum'da alkollü sürücünün ehliyetine 35 yıl el konuldu

O.E. idaresindeki otomobil, şehir merkezinde kazaya karışıp olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine otomobil, Aşkale uygulama noktasında polis ekiplerince yakalandı.

Trafik ekiplerinin yaptığı kontroller sonucu sürücü O.E.'nin 2,87 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Erzurum'da alkollü sürücünün ehliyetine 35 yıl el konuldu

Sekizinci kez alkollü yakalandı

Sürücü O.E. hakkında, çeşitli suçlardan 59 bin 191 lira idari para cezası uygulandı, ehliyetine 2060'a kadar el konuldu, otomobil ise trafikten men edildi.

Erzurum'da alkollü sürücünün ehliyetine 35 yıl el konuldu

Ekiplerce yapılan kontrolde, O.E.'nin 8'i alkollü araç kullanma suçu olmak üzere toplam 20 suç kaydı olduğu öğrenildi.

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Erzurum Trafik Polis
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