Yeni haftada hava nasıl olacak?

Yurdun büyük bir bölümünde yağış etkili olacak. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.

Adana, Mersin, Ordu, Tokat, Osmaniye, Giresun, Kahramanmaraş, Sivas, Kayseri ve Yozgat'ta gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Bugün Kayseri için kuvvetli gök gürültülü yağış uyarısı

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerine kadar Kayseri il merkezi ve doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Hafta başından itibaren ise yağışlar yurdun Kuzey, İç ve Doğu kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak şeklinde görülecek.

Marmara ve Trakya bölgelerinde fırtına şeklinde rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü anisel, su baskını, yıldırım düşmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulunuyor.

İstanbuk, Ankara, İzmir

Yeni haftanın ilk gününde İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağış beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu olacak.

Ankara ve İstanbul'da en yüksek hava sıcaklığı 21, İzmir'de 2 derece olacak.