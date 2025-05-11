Çok Bulutlu 20.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 11.05.2025 12:45

Yeni haftada hava nasıl olacak?

Yeni haftada Türkiye genelinde sağanak ve fırtına etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün 10 il için sarı kod yayımladı. Kuzey, doğu ve iç kesimlerde gök gürültülü sağanak beklenirken, Marmara ve Trakya'da fırtına uyarısı yapıldı.

Yeni haftada hava nasıl olacak?

Yurdun büyük bir bölümünde yağış etkili olacak. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Adana, Mersin, Ordu, Tokat, Osmaniye, Giresun, Kahramanmaraş, Sivas, Kayseri ve Yozgat'ta gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Bugün Kayseri için kuvvetli gök gürültülü yağış uyarısı

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerine kadar Kayseri il merkezi ve doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Yeni haftada hava nasıl olacak?

Hafta başından itibaren ise yağışlar yurdun Kuzey, İç ve Doğu kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak şeklinde görülecek.

Marmara ve Trakya bölgelerinde fırtına şeklinde rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü anisel, su baskını, yıldırım düşmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulunuyor.

İstanbuk, Ankara, İzmir

Yeni haftanın ilk gününde İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağış beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu olacak.

Ankara ve İstanbul'da en yüksek hava sıcaklığı 21, İzmir'de 2 derece olacak.

ETİKETLER
Ankara Fırtına Hava Durumu Hava Sıcaklıkları İstanbul İzmir Meteoroloji Sağanak Yağış
Sıradaki Haber
Nisan ayının en sıcak ve en soğuk illeri belli oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:04
Bir annenin en anlamlı yolculuğu
13:21
Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı yapıldı
13:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü
13:09
Depremde sağ bacağını kaybeden anne yaşadığı zor günleri unutmaya çalışıyor
12:57
Bakan Kacır: Türk milletinin öz evlatları Türk milletinin imzasını gökyüzüne attılar
12:50
Hazine'den tasarruf tedbirlerine sıkı denetim
Fedakar anne hayatını serebral palsili kızına adadı
Fedakar anne hayatını serebral palsili kızına adadı
FOTO FOKUS
Güvenlik korucusu anne vatan nöbetinde
Güvenlik korucusu anne vatan nöbetinde
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ