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Türkiye
AA 11.05.2025 11:10

İstanbul polisi, organ ticareti yapan şüphelileri yakaladı

Fransa'da yaşayan ve böbrek nakli için İstanbul'a gelerek, vericiyi kızı olarak tanıtan kadın ile iş birliği yaptığı belirlenen 3 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

İstanbul polisi, organ ticareti yapan şüphelileri yakaladı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, organ-doku ticaretinin önlenmesi ve şüpheli şahısların tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler çalışmalarında, Fransa'da yaşayan ve böbrek nakli bekleyen 58 yaşındaki Z.A. isimli kadının, daha önce "yakın arkadaşı" olarak tanıttığı verici D.K. ile girdikleri Organ Nakli İl Etik Kurulu'ndan 2 sefer olumsuz yanıt aldıktan sonra ameliyat için farklı yollara başvurduğunu belirledi.

Z.A'nın eşi A.A'nın iletişime geçtiği aracı T.E'nin organ nakli için bir hastane arayışında olduğu polis ekiplerince tespit edildi.

2 milyon liralık organ ticareti

Ekipler, T.E'nin Türkiye dışında Gürcistan ve Sırbistan'da da bazı hastanelerle temasa geçtiğini ancak en son İstanbul'da karar kıldığını, hastaneye daha önce yakın arkadaş olarak başvuran Z.A. ve D.K'nın bu sefer anne ve kız olarak başvuru yaptığını tespit etti.

Kızı Ç.A'nın kimliğini hastaneye ibraz eden, verici D.K. ile birlikte hastaneye hiç giriş yapmayan Z.A'nın vericiyle yaptırdığı ameliyat öncesi yapılan testlerde de kan bağının olmadığı hastane tarafından ortaya çıkarıldı.

Ameliyat gününe kadar işlemler için ayrı ayrı giriş yapılan hastaneye D.K'nin hep şapka ve maske ile geldiğini belirleyen ekipler, suç üstü yapmak için fiziki takibini operasyon gününe kadar sürdürdü.

Yaklaşık 2 milyon liraya "anne-kız" rolüyle organ ticaretini yapmak isteyen ve nakilden bir gün önce hastaneye ilk kez birlikte girerek yatış işlemlerini gerçekleştiren alıcı Z.A. ile eşi A.A, verici D.K. ve aracı T.E, polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.A, A.A, D.K, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı, T.E'ye ise ev hapsi cezası verildi.

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İstanbul Fransa Polis
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