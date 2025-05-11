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Türkiye
AA 11.05.2025 10:15

Sakarya'da fabrika yangını

Sakarya'nın Karasu ilçesindeki fındık kırım fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

Sakarya'da fabrika yangını

Adatepe Mahallesi'nde faaliyet gösteren fındık kırım fabrikasının depo bölümünün arka kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının fark edilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İhbar üzerine yangın mahalline merkez ve diğer ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevler kısa sürede işletmenin depo bölümüne, oradan da fabrikaya sıçradı.

Yangına müdahale eden ekipler, fabrikada bulunan fındıklar ile yanıcı maddeleri iş makineleriyle dışarı taşıdı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yangın 2 saatlik müdahaleyle söndürüldü

İtfaiye erlerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

Öte yandan Karasu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

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