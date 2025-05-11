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Türkiye
AA 11.05.2025 01:29

Metrobüs kazasında yaralanan 10 kişinin tedavisi sürüyor

İstanbul Valisi Davut Gül, Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazasında yaralanan 54 kişiden 44'ünün hastaneden taburcu edildiğini açıkladı.

Metrobüs kazasında yaralanan 10 kişinin tedavisi sürüyor

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Beylikdüzü Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı'nda meydana gelen kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini anımsattı.

Beylikdüzü'nde duraktaki metrobüse başka bir metrobüs çarptı
Beylikdüzü'nde duraktaki metrobüse başka bir metrobüs çarptı

Gül, paylaşımında, "54 vatandaşımız hastanelere nakledilmiştir. Tedavileri tamamlanan 44 vatandaşımız taburcu edilmiş, 10 vatandaşımızın hastanedeki tedavisi devam etmektedir. Kazanın ardından tüm ekiplerimiz hızla olay yerine intikal etmiş, süreç Valiliğimizin koordinasyonunda yakından takip edilmiştir. Olayla ilgili idari ve adli süreç başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

Vali Gül, hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

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