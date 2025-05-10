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Türkiye
İHA 10.05.2025 18:42

Bir anlık dalgınlıkla pırlanta dolu poşeti çöpe attı

Fatih’te kuyumcu çalışanı, içinde 200 bin dolar değerinde pırlanta olan poşeti dalgınlıkla çöpe attı. Çöpteki poşetin içinde pırlanta olduğunu farkeden kağıt toplayıcısı poşeti alarak uzaklaştı. O anlar kameraya da yansıdı.

Bir anlık dalgınlıkla pırlanta dolu poşeti çöpe attı

Olay, 6 Mayıs’ta Fatih Molla Fenari Mahallesinde meydana geldi.

Kuyumcu çalışanı içinde 200 bin dolar değerinde pırlanta dolu poşeti dalgınlıkla çöpe bıraktı.

Daha sonra çöpün yanından geçen kağıt toplayıcısı, pırlanta dolu poşeti alarak uzaklaştı.

Poşetin olmadığını fark eden kuyumcu yetkilileri, durumu polise ihbar etti. İhbar üzerine çöp kutusu civarındaki kameraları inceleyen polis ekipleri, kağıt toplayıcısını tespit etti.

Kağıt toplayıcısı yakalandı

Çalışmaların sonucunda kağıt toplayıcısı A.A., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, poşeti aldığını itiraf etti.

Konu ile ilgili yakalanan kağıt toplayıcısı hakkında `Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçirilmiş Eşya Üzerinde Tasarruf` suçundan adli işlem başlatıldı.

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