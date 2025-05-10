Beylikdüzü'nde duraktaki metrobüse başka bir metrobüs çarptı

Beylikdüzü istikametinde, Haramidere Sanayi Durağı'nda yolcu alan metrobüse, arkadan gelen bir diğer metrobüs çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralanan yolculardan bazılarına kaza yerinde müdahale ederken, bazıları ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Valiliği, kaza sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2'si ağır 20 kişinin yaralandığını bildirdi.
Araçlardaki yolcular kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, kazaya karışan metrobüslerde hasar oluştu, kırılan cam parçalarının yere saçıldığı görüldü.
Kaza nedeniyle Haramidere Sanayi Durağı yolcu alımına kapatıldı. Seferler, Söğütlüçeşme istikametinde kontrollü ve çift yönlü yapılıyor.