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Türkiye
AA 10.05.2025 12:29

Sinop'ta öğrencileri taşıyan otobüs ile otomobil çarpıştı: 28 kişi yaralandı

Sinop'ta öğrencileri taşıyan otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 28 kişi yaralandı.

Sinop'ta öğrencileri taşıyan otobüs ile otomobil çarpıştı: 28 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]

Kastamonu Üniversitesi öğrencilerini taşıyan ve sürücüsü öğrenilemeyen otobüs, Erfelek-Gerze kara yolu Aloğlu köyü mevkisinde, M.T. idaresindeki otomobille çarpıştı. Sürücünün kontrolünden çıkan otobüs, şarampole devrildi.

Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, otobüsteki 27 kişi ile otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Adli ve idari soruşturma başlatıldı

Valilikten yapılan açıklamada kaza sonrası 34 vatandaşın sağlık kuruluşlarına sevklerinin yapıldığı vurgulandı.

Yaralanan 28 vatandaşın hastanedeki tedavi süreçlerinin devam ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kaza akabinde sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri kısa sürede olay yerine intikal etmiş, yaralı vatandaşlara ivedilikle müdahale edilmiştir. Kazada yaralanan 28 vatandaşımızın Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ndeki tedavi süreçleri devam etmektedir. Kazayla ilgili gerekli adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."

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