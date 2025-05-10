Otizmli öğrencilerine şiddet uygulayan öğretmen tutuklandı

Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesindeki Mustafa Kemal Atatürk İlkokulunda görevli özel eğitim öğretmeni B.N.T.'nin otizmli çocuklara fiziksel şiddet uyguladığina dair görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde öğretmenin, bazı öğrencileri tokatladığı anlar yer aldı.
Görüntülerin ortaya çıkması üzerine öğretmen B.N.T. polis tarafından evinde gözaltına alındı.
Görüntüler nedeniyle açığa da alınan öğretmen, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan B.N.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.