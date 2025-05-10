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Türkiye
İHA 10.05.2025 11:40

Otizmli öğrencilerine şiddet uygulayan öğretmen tutuklandı

Adana'da bir ilkokulda özel öğrencilere şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıkan öğretmen, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Otizmli öğrencilerine şiddet uygulayan öğretmen tutuklandı
[Fotograf: İHA]

Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesindeki Mustafa Kemal Atatürk İlkokulunda görevli özel eğitim öğretmeni  B.N.T.'nin otizmli çocuklara fiziksel şiddet uyguladığina dair görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde öğretmenin, bazı öğrencileri tokatladığı anlar yer aldı.

Otizmli öğrencilerine şiddet uygulayan öğretmen tutuklandı

Görüntülerin ortaya çıkması üzerine öğretmen B.N.T. polis tarafından evinde gözaltına alındı.

Görüntüler nedeniyle açığa da alınan öğretmen, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan B.N.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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