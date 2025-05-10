Çok Bulutlu 25.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 10.05.2025 10:37

"Oğlunum" diye kandırdığı kadını 400 bin lira dolandırdı

Bayrampaşa'da, telefonla aradığı kişiyi oğlu olduğunu söyleyerek, kandırıp 400 bin lira değerindeki ziynet eşyasını elden teslim aldığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

"Oğlunum" diye kandırdığı kadını 400 bin lira dolandırdı

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, G.Ü'nün kendisini telefonda oğlu olarak tanıtan şüphelinin yönlendirmesiyle ikametine gelen bir kişiye yaklaşık 400 bin lira değerindeki ziynet eşyasını verdiğini bildirmesi üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, telefonda konuşup, eve gelen şüphelinin daha önce çeşitli suçlardan 12 kaydı bulunan S.K. (36) olduğunu belirledi.

Güvenlik kameraları ve MOBESE görüntülerinden Pendik'te bir ikamete kaçtığı tespit edilen şüpheli 9 Mayıs'ta gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüphelinin dolandırıcılık yapmaya gittiği sırada sokakta yürümesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

ETİKETLER
İstanbul Dolandırıcılık
Sıradaki Haber
Sakarya'da 9 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:28
Küresel piyasalar ABD enflasyon verilerine odaklandı
10:54
Ömer Çelik: Türkiye, Filistin davasını savunmaya devam edecek
11:19
Adana merkezli dolandırıcılık operasyonu: 55 kişi tutuklandı
10:39
Sahte baz istasyonuyla dolandırıcılık yapan çeteyi MİT çökertti
10:04
Sakarya'da 9 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek
09:42
Genel tarım sayımına ilişkin genelge yürürlükte
Pakistan'da Karaçi Limanı çevresinde güvenlik alarmı
Pakistan'da Karaçi Limanı çevresinde güvenlik alarmı
FOTO FOKUS
Vapurdan düşen yolcuyu balıkçı kurtardı
Vapurdan düşen yolcuyu balıkçı kurtardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ