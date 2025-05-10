Sakarya'da 9 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek

Sakarya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Sakarya'nın Pamukova, Sapanca, Akyazı, Adapazarı, Erenler ilçeleri sınırlarındaki 9 alan jeotermal kaynak arama ruhsatı verilmek üzere açık teklif usulüyle ihale edilecek.

Muhammen bedelleri 801 bin 340 lira 24 kuruş ile 2 milyon 599 bin 944 lira 58 kuruş, geçici teminat bedelleri 24 bin 40 lira 21 kuruş ile 77 bin 998 lira 34 kuruş arasında değişen sahaların ihaleleri, 28 Mayıs'ta 10.00-12.00 saatleri arasında Sakarya Valiliği Resmi Daireler Kampüsü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.