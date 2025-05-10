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Türkiye
AA 10.05.2025 08:11

Mersin'de otomobil park halindeki tıra çarptı: 2 ölü

Mersin'in Silifke ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki iki kişi hayatını kaybetti.

Mersin'de otomobil park halindeki tıra çarptı: 2 ölü

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında, Mersin-Antalya kara yolu Atakent Mahallesi Susanoğlu mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobil, yolun sağında park halindeki tıra arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tırın dorsesinin altına giren otomobilde sıkışan 2 kişi, itfaiyecilerin çalışmasıyla çıkarıldı.

Yaşamlarını yitirdiği belirlenen 2 kişinin Yiğit Turan ve Ayşegül Kırlangıç olduğu tespit edildi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Turan ve Kırlangıç'ın cansız bedenleri, otopsi için morga kaldırıldı. Öte yandan tırı yolun kenarına park ettiği öne sürülen Ö.Ö, ifadesi alınmak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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