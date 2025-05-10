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Türkiye
DHA 10.05.2025 07:39

Kartal'da otomobil kaldırıma çarpıp devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti

Kartal'da seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, kaldırıma çarpıp devrildi. Kaza anında otomobilden dışarıya savrulan B.K. hayatını kaybetti.

Kartal'da otomobil kaldırıma çarpıp devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti

Kaza, saat 03.10 sıralarında Çavuşoğlu Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı.

Yolcu koltuğunda bulunan B.K. çarpmanın etkisiyle otomobilden dışarıya savruldu. Ardından devrilen otomobil, bir süre sonra sürüklenerek durdu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde B.K'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İsmi öğrenilemeyen sürücü ve diğer yolcunun kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sırasında cadde bir süre trafiğe kapatıldı, trafik alternatif güzergahlardan sağlandı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından kaza yapan araç kaldırıldı ve yol yeniden trafiğe açıldı. Hayatını kaybeden B.K.'nın cansız bedeni ise Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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