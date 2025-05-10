Açık 13.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 10.05.2025 04:43

"Dur" ihtarına uymayan sürücü polis memuruna çarptı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde "dur" ihtarına uymayan sürücünün çarptığı polis memuru yaralandı, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

"Dur" ihtarına uymayan sürücü polis memuruna çarptı

Denizli-Aydın kara yolu Laodikya Köprüsü mevkisinde trafik uygulaması yapan ekipler, M.E. yönetimdeki otomobili durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücü, kaçmak isterken polis memuruna çarptı.

Sürücü, daha sonra önünde seyreden Ü.G. idaresindeki tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan polis memuru, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü M.E. ile yanındaki S.R. gözaltına alındı.

Zanlıların, hastanede yapılan ölçümde alkollü oldukları tespit edildi.

ETİKETLER
Polis Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Trabzon'da bir çocuk denizde boğuldu, arkadaşı ise boğulma tehlikesi geçirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:54
Bursa'da palet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
04:47
Soykırımcı İsrailli asker, hapishanede Gazzeli sivillere karşı işlenen suçları anlattı
03:47
Trabzon'da bir çocuk denizde boğuldu, arkadaşı ise boğulma tehlikesi geçirdi
02:13
Pakistan, Hindistan'dan atılan 5 füzenin Pencap'ı hedef aldığını açıkladı
02:09
Atama kararları Resmi Gazete'de
01:16
Beylikdüzü'ndeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı
Pakistan'da Karaçi Limanı çevresinde güvenlik alarmı
Pakistan'da Karaçi Limanı çevresinde güvenlik alarmı
FOTO FOKUS
Vapurdan düşen yolcuyu balıkçı kurtardı
Vapurdan düşen yolcuyu balıkçı kurtardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ