"Dur" ihtarına uymayan sürücü polis memuruna çarptı

Denizli-Aydın kara yolu Laodikya Köprüsü mevkisinde trafik uygulaması yapan ekipler, M.E. yönetimdeki otomobili durdurmak istedi.
Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücü, kaçmak isterken polis memuruna çarptı.
Sürücü, daha sonra önünde seyreden Ü.G. idaresindeki tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan polis memuru, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü M.E. ile yanındaki S.R. gözaltına alındı.
Zanlıların, hastanede yapılan ölçümde alkollü oldukları tespit edildi.