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Türkiye
AA 10.05.2025 01:14

Beylikdüzü'ndeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı

Beylikdüzü'nde kontrolden çıkarak karşı şeride geçen tırın otomobil ile motosiklete çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Beylikdüzü'ndeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı
[Fotograf: DHA]

Yakuplu Mahallesi Limanyolu Caddesi'nden Ambarlı Limanı'na seyir halinde olan tır, bariyerleri aşıp karşı şeride geçerek, otomobil ve motosiklete çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü S.T. hayatını kaybederken, tır ile otomobilin sürücüleri yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün cesedi inceleme sonrası Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yolda, Ambarlı Limanı'ndan gelen tırlar uzun kuyruk oluşturdu. Burada bir süre bekleyen araçlar, polis ekiplerinin yönlendirmesiyle alternatif güzergahlardan yollarına devam etti.

Yol, ekiplerin çalışmasını tamamlamasının ardından trafiğe açıldı.

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