Trabzon'da bir çocuk denizde boğuldu, arkadaşı ise boğulma tehlikesi geçirdi

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde Tolgahan Bıçak ve Çınar Karbuz, Söğütlü Mahallesi sahilinden arkadaşlarıyla birlikte denize girdikten bir süre sonra gözden kayboldu.

Durumu fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ve Sahil Güvenlik ekipleri, denizde arama yaptı.

Dalgıçlar tarafından denizden çıkarılan Bıçak ve Karbuz'a ilk müdahale 112 Acil Sağlık ekiplerince yapıldı.

Çınar Karbuz, kaldırıldığı Haçkalı Baba Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine sevk edilen Tolgahan Bıçak'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.