Çok Bulutlu 23.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 10.05.2025 13:31

Alanya'da minibüs ile otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde turistleri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Alanya'da minibüs ile otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

R.G'nin kullandığı servis minibüsü ile Özgür Süleyman Yılmaz idaresindeki otomobil, Türkler Mahallesi D-400 kara yolundaki kavşakta çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, otomobil sürücüsü Yılmaz ile minibüsteki Polonya uyruklu Wieslaw Kazimiers Budzanowski'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan 6'sı turist 7 kişi, ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cesetler, Alanya Belediyesi morguna götürüldü.

Minibüs şoförü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

ETİKETLER
Antalya Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Sinop'ta öğrencileri taşıyan otobüs ile otomobil çarpıştı: 18 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edi Rama ile görüştü
14:04
Çanakkale'de yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı
13:51
Bakan Kacır: Fırsatları gerçeğe dönüştürmeyi başaracağız
13:49
TCMB Başkanı Karahan: Sıkı para politikası duruşumuzu sürdüreceğiz
13:44
NATO Dışişleri Bakanları Antalya'da bir araya gelecek
13:40
Ankara'da çok sayıda işletmeye yönelik vergi denetimi yapıldı
Pakistan'da Karaçi Limanı çevresinde güvenlik alarmı
Pakistan'da Karaçi Limanı çevresinde güvenlik alarmı
FOTO FOKUS
Vapurdan düşen yolcuyu balıkçı kurtardı
Vapurdan düşen yolcuyu balıkçı kurtardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ