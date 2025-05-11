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Türkiye
AA 11.05.2025 02:13

İzmir'de apartman dairesinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı

İzmir'in Bornova ilçesinde apartman dairesinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı.

İzmir'de apartman dairesinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]

İzmir'in Bornova ilçesinde 7 katlı bir apartmanın dördüncü katındaki dairede doğal gaz kaynaklı olabileceği değerlendirilen patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından dairede yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Dairelerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Patlamada ilk belirlemelere göre yaralanan 4 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürülürken, apartman ile çevredeki bazı ev, iş yeri ve araçlarda hasar meydana geldi.

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