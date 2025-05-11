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Türkiye
AA 11.05.2025 12:33

Nisan ayının en sıcak ve en soğuk illeri belli oldu

Türkiye'de nisanda, en düşük sıcaklık sıfırın altında 16,3 dereceyle Kayseri Sarız'da, en yüksek sıcaklık ise 35,2 dereceyle Şanlıurfa Ceylanpınar'da kaydedildi.

Nisan ayının en sıcak ve en soğuk illeri belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, nisanda ortalama sıcaklıklar, Zonguldak, İnebolu, Cide, Kızılcahamam, Kumköy, Sarıyer çevrelerinde mevsim normallerinin altında, Demre, Van, Şırnak, Cizre, Ceylanpınar çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, yurdun diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında ölçüldü.

Türkiye genelinde 1991-2020 yılları arasında 12,3 derece olarak ölçülen nisan ortalama sıcaklığı, bu yıl 12,1 dereceye gerileyerek normalin 0,2 derece altında gerçekleşti.

Geçen ay en düşük sıcaklık sıfırın altında 16,3 derece ile Sarız'da, en yüksek sıcaklık ise 35,2 derece ile Ceylanpınar'da tespit edildi.

Bölgelere göre sıcaklıklar

Nisan ayında Marmara Bölgesi'nde ortalama sıcaklık 11,5 derece olarak ölçüldü. Sıcaklıklar Kumköy, Sarıyer çevrelerinde mevsim normallerinin altında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 2,7 dereceyle Balıkesir'de, en yüksek sıcaklık ise 29,3 dereceyle yine Balıkesir'de kaydedildi.

Ege Bölgesi'nde nisanda sıcaklıklar bölgenin tamamında 13,8 dereceyle mevsim normalleri civarında tespit edildi.

Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 5,6 dereceyle Tavşanlı'da, en yüksek sıcaklık ise 32,8 dereceyle Nazilli'de ölçüldü.

Akdeniz Bölgesi'nde ortalama sıcaklık 15,4 ölçüldü. Sıcaklık, Demre çevresinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 13,2 dereceyle Göksun'da, en yüksek sıcaklık ise 34,2 dereceyle Osmaniye'de kayıtlara geçti

İç Anadolu Bölgesi'nin tamamında nisan ayında sıcaklıklar ortalama 9,8 dereceyle mevsim normalleri civarında ölçüldü. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 14,4 dereceyle Zara'da, en yüksek sıcaklık ise 28,5 dereceyle Eskişehir'de tespit edildi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ortalama sıcaklık 16,1 derece oldu

Karadeniz bölgesinde nisan ayı sıcaklık ortalaması, 10,1 derece tespit edildi.

Geçen ay sıcaklık, Zonguldak, İnebolu, Cide, Kızılcahamam çevrelerinde mevsim normallerinin altında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında yaşandı. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 8,6 dereceyle Şebinkarahisar'da, en yüksek sıcaklık ise 29,2 dereceyle Nallıhan'da kaydedildi.

Ortalama sıcaklığın 9,5 derece olduğu Doğu Anadolu Bölgesi'nde, sıcaklık Van çevresinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında ölçüldü. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 16,3 dereceyle Sarız'da, en yüksek sıcaklık ise 28,1 dereceyle Malatya'da gerçekleşti.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise geçen ay ortalama 16,1 derece ölçülen sıcaklık, Cizre, Ceylanpınar çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında ölçüldü. Bölgede en düşük sıcaklık 0,2 dereceyle Gaziantep'te, en yüksek sıcaklık ise 35,2 dereceyle Ceylanpınar'da tespit edildi.

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