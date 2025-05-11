Sivas'ta sağanak sele neden oldu

Koyulhisar Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçede etkili olan yağışların ardından Yukarı Kale Mahallesi Hacıballı ve Binek Taşı mevkii ile bazı bölgelerde sel meydana geldi.

Bazı hayvan barınaklarında ve yollarda hasar oluştuğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hasar tespit ve temizlik çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Olayın hemen ardından belediye ekiplerimiz hızla bölgeye intikal etmiş, vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli müdahalelere başlanmıştır. Koyulhisar Belediyesi olarak mağduriyetlerin giderilmesi ve gerekli önlemlerin alınması adına tüm imkanlarımızla sahadayız."