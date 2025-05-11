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Türkiye
AA 11.05.2025 21:39

Sivas'ta sağanak sele neden oldu

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde şiddetli yağışlar sele neden oldu.

Sivas'ta sağanak sele neden oldu

Koyulhisar Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçede etkili olan yağışların ardından Yukarı Kale Mahallesi Hacıballı ve Binek Taşı mevkii ile bazı bölgelerde sel meydana geldi.

Sivas'ta sağanak sele neden oldu

Bazı hayvan barınaklarında ve yollarda hasar oluştuğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hasar tespit ve temizlik çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Olayın hemen ardından belediye ekiplerimiz hızla bölgeye intikal etmiş, vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli müdahalelere başlanmıştır. Koyulhisar Belediyesi olarak mağduriyetlerin giderilmesi ve gerekli önlemlerin alınması adına tüm imkanlarımızla sahadayız."

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Sağanak Sel Sivas Yağış
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