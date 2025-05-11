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Türkiye
AA 11.05.2025 22:24

Hakkari'de şap hastalığı: Hayvan hareketleri durduruldu

Hakkari'nin Derecik ilçesinde şap hastalığı nedeniyle hayvan hareketleri geçici olarak durduruldu.

Hakkari'de şap hastalığı: Hayvan hareketleri durduruldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçede “SAT-1 serotipi şap hastalığı” vakası görüldüğü belirtildi.

Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla tüm hayvan hareketlerinin geçici olarak durdurulduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hayvanların meraya çıkarılması yasaktır. Tüm hayvan sahipleri, hayvanlarını ahır veya ağıl içinde tutmakla yükümlüdür. Kural ihlali durumunda cezai işlem uygulanacak, dışarıda tespit edilen hayvanlar aynı gün kesime sevk edilecektir. Tüm vatandaşlarımızın ve yetiştiricilerimizin bu kurallara uyması halk sağlığı ve hayvan varlığımızın korunması açısından büyük önem taşımaktadır."

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