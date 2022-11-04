Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma 16:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yedigöller Milli Parkı'nda yangın: Soğutma çalışmaları sürüyor
[Fotograf: AA]
Bolu'da, Yedigöller Milli Parkı yolundaki ormanlık alanda dün çıkan yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 1 hektarlık alanda etkili olan yangını soğutma çalışmaları sürüyor.
Yedigöller Milli Parkı yolu Sarımustan alanındaki çam ve kayın ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda dün akşam saatlerinde çıkan yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışması yürütülüyor.
İtfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekibin 6 arazöz, 2 su tankeri, 2 su ikmal aracıyla müdahalesi sonucunda kısa sürede kontrol altına alınan yangın alanında, özellikle ağaç köklerinin yeniden yanmasını önlemek amacıyla çalışma yapılıyor.
[Fotoğraf: AA]
Ekipler, örtü yangını şeklinde yaklaşık 1 hektarlık alanda etkili olan yangın alanındaki ağaç köklerini suyla ıslatarak soğutma çalışmasını sürdürüyor.
Etiketler: Bolu Yangın Orman Yangını
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