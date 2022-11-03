Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe 18:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yedigöller Milli Parkı'nda orman yangını
Bolu'da, Yedigöller Milli Parkı yolu üzerindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Yedigöller Milli Parkı yolu Sarımustan alanındaki çam ve ibreli diğer ağaçların bulunduğu ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.
Örtü yangını şeklinde yaklaşık 1 hektarlık alanda etkili olan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı.
Yangın alanında soğutma çalışması başlatıldı.
Etiketler: Bolu Orman Yangını
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