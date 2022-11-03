Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe 18:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
13 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Muğla'nın Menteşe ilçesinde hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, araması bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda hakkında "bina içinde muhafaza alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y. yol kontrol noktasında gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü tutuklandı.
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