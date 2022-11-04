Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma 15:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da kaçak içki operasyonu: 2,4 bin litre ele geçirildi
[Fotograf: İHA]
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde jandarma ekipleri kaçak içki imal edenlere göz açtırmıyor. İlçedeki bir bağ evine operasyon düzenleyen ekipler, adreste kaçak üretilen 2 bin 494 litre içki ele geçirdi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hoşköy Mahallesi'nde E.Ç'ye ait bağ evine operasyon düzenledi.
Operasyonda, kaçak üretildiği belirlenen 2 bin 230 litre şarap, 264 litre rakı, ruhsatsız av tüfeği ve rakı damıtma düzeneği ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheli E.Ç. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Tekirdağ Kaçak İçki
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