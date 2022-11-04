Sevenleri Sanatçı Rıza Akın için bir araya geldi, alkışlarla uğurladı.

Beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden oyuncu Rıza Akın için İstanbul'un ardından memleketi Adana'da da tören düzenlendi

Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'ndeki törene sanatçının eşi, meslektaşları ve sevenleri katıldı.

Törende, Rıza Akın'ın fotoğraf ve görüntülerinden hazırlanan video gösterildi.

[Fotoğraf: AA]

Törende konuşma yapan sanatçının Japon asıllı eşi gözyaşlarını tutamadı.

Törenin ardından sanatçının cenazesi Adana Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Rıza Akın, profesyonel oyunculuğa Ankara Birlik Tiyatrosu'nda adım attı. Bir süre gazetecilik de yapan Akın, birçok tiyatro oyunu, dizi ve sinema filminde rol aldı.