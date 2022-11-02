Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba 09:16Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Oyuncu Rıza Akın hayatını kaybetti
Beyin kanaması geçiren oyuncu Rıza Akın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Rahatsızlığı üzerine hastaneye kaldırılan 65 yaşındaki oyuncu Rıza Akın'ın, beyin kanaması geçirdiği anlaşıldı.
Ameliyata alınan oyuncunun tedavisi yoğun bakımda devam ediyordu.
Oyuncu arkadaşı Menderes Samancılar, yaptığı paylaşımda Akın'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.
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