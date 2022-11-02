Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba 01:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karaman'da kamyonet ile işçi servisi çarpıştı: 12 yaralı
[Fotograf: İHA]
Karaman'da kamyonet ile işçi servisinin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.
Karaman'da Mevlüt A. yönetimindeki işçi servisi, Beyazkent Mahallesi 1004. Sokakta, Abdulkerim B. idaresindeki kamyonet ile çarpıştı.
Kazada savrulan işçi servisi bir binanın duvarına çarparak durabildi. Servisteki 12 işçi yaralandı.
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Bir süre trafiğe kapanan sokak araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.
Etiketler: Karaman Trafik Kazası
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