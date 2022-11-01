Çine, Köşk Efeler'de taşımalı eğitim gören 106 öğrenci mide bulantısı şikayetiyle Çine Devlet Hastanesi ile Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öğrencilerdin 97’si taburcu edildi, tedavisi devam eden öğrencilerin de hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.

Efeler'de hazırlanan öğle yemeği menüsünde köfte ve makarna olduğu, öğrencilerin yedikleri gıdadan zehirlendikleri tahmin ediliyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yemeklerden numune alındığı öğrenildi.

Öte yandan, olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce inceleme başlatıldı.

Erzincan'da da 20 öğrenci zehirlendi

Erzincan'da da, yatılı eğitim gören 20 lise öğrencisi, yüksek ateş, mide bulantısı, baş dönmesi ile kusma şikayeti nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Ekipler, öğrencilerin tükettiği yiyeceklerden örnekler alarak incelemek üzere laboratuvara götürdü.