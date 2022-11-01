Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı 23:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türk kara sularına itilen 43 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotograf: AA]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 43 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Ayvalık açıklarında, lastik bot içinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.
Ekiplerce TCSG-28 Sahil Güvenlik botuna alınan 43 düzensiz göçmen, Cunda Adası'na getirildi.
Düzensiz göçmenler, işlemler için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
Etiketler: Balıkesir Düzensiz Göçmenler
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