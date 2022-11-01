Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı 21:33Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Keçiler otomobilin üzerine çıkarak yaprak yedi
Elazığ'da dışarıda otlayan keçiler, bir otomobilin üzerine çıkarak ağaç yapaklarını yedi.
Akçakiraz Beldesi'nde otlatılmak üzere dışarı salınan keçiler, bir süre otlandıktan ağaçlardaki yapraklara göz dikti.
Keçiler, park halindeki otomobilin üzerine çıkarak yaprakları yemeye başladı.
O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı.
Etiketler: Elazığ
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