Akçakiraz Beldesi'nde otlatılmak üzere dışarı salınan keçiler, bir süre otlandıktan ağaçlardaki yapraklara göz dikti.

Keçiler, park halindeki otomobilin üzerine çıkarak yaprakları yemeye başladı.

O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı.