Kentteki Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yurdunda kalan ve yüksek ateş, mide bulantısı, baş dönmesi ile kusma şikayeti bulunan 20 öğrenci, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan öğrencilerin yedikleri gıdadan zehirlendikleri tahmin ediliyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, acil serviste müşahede altında tutulan öğrencileri ziyaret edip, sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı.