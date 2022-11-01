Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı 20:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzincan'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 20 öğrenci hastaneye kaldırıldı
[Fotograf: İHA]
Erzincan'da yatılı eğitim gören 20 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.
Kentteki Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yurdunda kalan ve yüksek ateş, mide bulantısı, baş dönmesi ile kusma şikayeti bulunan 20 öğrenci, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan öğrencilerin yedikleri gıdadan zehirlendikleri tahmin ediliyor.
İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, acil serviste müşahede altında tutulan öğrencileri ziyaret edip, sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı.
Etiketler: Erzincan Gıda Zehirlenmesi
Sıradaki Haber
İzmir'de yurt başvurusu yapan tüm öğrenciler yerleştirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz